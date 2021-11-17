Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz’dan neden ayrıldı? Deniz Akkaya neden yok?

Yaklaşık 3 ay önce Söylemezsem Olmaz programına yorumcu olarak katılan Deniz Akkaya, yaptığı açıklamayla programdan ayrıldı. Kanala ve programa, bir marka ile iş birliği teklifinde bulunduğunu kaydeden Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programının diğer sunucularını hedef göstererek, markasına yönelik sponsorluk anlaşmasına aykırı davranıldığını gerekçesiyle, ayrılık kararı aldı.

DENİZ AKKAYA SÖYLEMEZSEM OLMAZ’DAN NEDEN AYRILDI?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılmasının ardından açıklama yapan Deniz Akkaya, yaklaşık 3 ay önce sunucu başladığı programdan cuma gününden itibaren kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. Aldığı kararın kurumla herhangi bir ilgisinin olmadığını aktaran Deniz Akkaya, uzun zamandır birçok farklı kanalda özellikle kadına dair sağlık içerikli programlar da yaptığını anımsatarak, çalıştığı birçok markanın olduğunu vurguladı.

Çok sevdiği ve programa çok yakışacak bir marka için ana sponsor olması için kanala teklifte bulunduğunu belirten Deniz Akkaya, ilk haftadan itibaren, diğer sunucular tarafından sponsora zarar verecek şekilde yayında sponsorluk şartlarına aykırı davranıldığına şahit olduğunu kaydederek, özellikle cuma günü bu durumun anlaşma şartlarını açıkça ihlal edecek seviyeye gelmesi, markasını ve kendisini bu durumdan kurtarmak ve aldıkları zararın daha fazla artmaması için Söylemezsem Olmaz programın sunuculuğundan ayrılma kararı aldığını söyledi.

Türkiye'de özellikle medyanın ekonomik anlamda kötüye gittiğini ifade eden Deniz Akkaya, bu dönemde markaların kendileriyle çalışmak istemesinin değerli olduğunu söyleyerek, ‘’Ama bizler de onların haklarını korumak zorundayız. Bu nedenle markalarımızla birlikte bambaşka bir proje ile bambaşka bir kanalda, bu kez yapımcısı olacağım bir başka formatla karşınızda olacağım.” dedi.



