Deniz Akkaya video paylaşıp isyan etti! "Güzel ülkemi sapıklar, apaçiler bastı"

Selin Ciğerci ile davalık olmasının arsından sosyal medya hesabına ara veren Deniz Akkaya, sosyal medyaya hızlı biri giriş yaptı.

"BU ÇOCUKLARI ZEHİRLESEK SIKINTI OLUR MU?"

Geçtiğimiz gün, köpeğe uygunsuz hareketler yapan çocukları paylaşan Akkaya, "Ee şimdi bu çocukları zehirlesek sıkıntı olur mu? Bir masum hayvanı taciz etmeye meyilli bu çocuklar kimindir? Nasıl yetiştirilmektedir? Sayın Cumhurbaşkanım biz de bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz. Geleceğin tecavüzcüleri yetişiyor!" notunu düşerek dikkatleri üzerine çekmişti.

"GÜZELİM ÜLKEMİ SAPIKLAR, APAÇİLER BASTI"

Deniz Akkaya, yaptığı son paylaşımda, İstanbul'un tarihi parkı Gülhane Parkı'nda lalelerin talan edilmesine isyan etti.

Yaptığı paylaşıma not düşen Akkaya, "Güzelim ülkemi sapıklar, apaçiler bastı. Sorsan çocuk gezdiriyor. Sorsan temiz hava alıyorlar." diyerek sitemini dile getirdi.

