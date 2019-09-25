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Deniz Atalay: Fikret Orman'ın devam etmesi yönünde baskı var

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

Dün yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını belirten Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a camiadan kalması yönünde büyük bir baskı var. Beşiktaş yöneticisi Deniz Atalay, Fikret Orman'ın görevine devam etmesi yönünde camia içinde büyük bir baskı olduğunu belirtirken, yönetim kurulu olarak Fikret Orman'ın görevini bırakmamasını istediklerini dile getirdi.

Deniz Atalay: Fikret Orman'ın devam etmesi yönünde baskı var

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın istifa kararının ardından yönetim kurulundan ilk açıklama yöneticilerden Deniz Atalay'dan geldi.

TRT Spor'a konuşan ve Fikret Orman'a gösterilen tepkinin normal olmadığını söyleyen Atalay, "Fikret Orman'ın istifa edeceğinden yönetim kurulundaki hiçbir arkadaşımızın haberi yoktu. Beşiktaş Kulübü'nde yönetici bulmaya zorlandığımız bir dönemde kulüp yönetimini devraldık. Avrupa'da ciddi başarı elde ettik, Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa bir Türk takımı gruptan namağlup çıktı. Ligde son 2-3 maçın etkisiyle şampiyonluğu kaybettik, geçen sene de aynı şekilde. Bir süredir rahatsızlık şundan kaynaklandı, tribünlerden tepkiler geldi. Büyük Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum, bizim taraftarımız en vefakar, cefakar, maçı değiştirebilen taraftarıdır. Taraftarımızda paralar nerede algısı oluştu. Tepki gösterilebilir, bu normal bir şey, buna saygı duyuyoruz ama bu tepkiler özellikle başkana, haysiyetine, namusuna olursa, bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Başarısız olduğunu söyleyebilirsiniz ama namusu ile ilgili bir tepki göstermek kabul edilebilir bir şey değil, bunu gerçek Beşiktaş taraftarının yaptığını da düşünmüyorum. Gerçekten hepimiz şaşkınız, Beşiktaş Kulübü'ne başkan bulmak o kadar kolay değil. Fikret Orman çıtayı çok yükseltti, 7-24 çalışan başkanı ilk kez görüyorum. Süleyman ağabeyden sonra en başarılı başkanlardan biri oldu, böyle bir şeyi hak etmedi, ondan dolayı rahatsızlık duyduk. Başkanın devam etmesi yönünde camiadan bir baskı var" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR TELEFONDA AĞLIYORLAR"

Fikret Orman'ın devam etmesi için bir baskı olduğunu kaydeden yönetici, "Abdullah hoca takımla ilgili bilgi verdi. Taraftarımızın çok endişe edeceği bir durum yok. Konumumuz, telafi edilecek şeyler. Başakşehir çok büyük farkla öndeydi, ondan sonra öyle ya da böyle şampiyonluğu kaybettiler, nasıl oldu, o belli değil. Biz toparlayacağız, hocamızla ve futbolcu arkadaşlarımızla. Futbolcu kardeşlerimiz de çok üzüldüler. Başkanlarını ne kadar sevdiklerini göstermeleri lazım. Yönetimdeki arkadaşlarımız şok oldu. Hepimiz toplandık ve başkanın haklı tepkisiyle ilgili bir şeyler ifade ettik. Görüşüyoruz hala, başkana olumlu bir yaklaşım var. İnsanlar telefonda ağlıyorlar, kulübe gelip ağlıyorlar. Beşiktaş'ın asbaşkanı olarak rahatsızlık duyduğum için bu açıklamayı yapma gereği hissettim" diye konuştu.

Yönetim kurulunun Fikret Orman'ın yanında olduğunu söyleyen Atalay, "Yönetim kurulu olarak bizim ortak fikrimiz, başkanın devam etmesi. Neler değişti de öyle sahip çıkalım falan, bunlar hoş şeyler değil. Açıklamalardan önce başkana gelip hizmet ettiğini söylemeleri gerekirdi." dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kimsenin ağladığı yok taraftar istifadan dolayı memnun. Sadece yönetimdekiler ve saz arkadaşları ağlıyodur para musluğu kesilecek diye. Yeter artık Fikret Beşiktaşı Terk et
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