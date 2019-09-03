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Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü

FUTBOL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Süper Lig'de üç sezon önce Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan, bu süreçten sonra B Klasman Hakemi olarak görevlendirilen ve ardından da lisansı askıya alınan Deniz Ateş Bitnel, MHK tarafından İl Hakemliği'ne düşürüldü.

Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği'ne düşürüldü

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi denilince akıllara çıkan kırmızı kartlar ve müsabakanın hakemi Deniz Ateş Bitnel geliyor.

37 yaşındaki hakem, söz konusu maçta Trabzonspor'dan 4 isme kırmızı kart çıkarmış ve bordo-mavililer 7 kişi tamamladığı mücadeleyi 2-1 kaybetmişti. Bitnel, bu yönetiminden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uzun süre dinlendirilmiş ve ilk resmi maçına da 6 ay sonra TFF 1. Lig'de Manisaspor - Elazığspor karşılaşmasıyla çıkmıştı. Son olarak 10 Eylül 2016'da İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Çamlıcaspor - 1877 Alemdağspor mücadelesinde düdük çalan Bitnel, B Klasman'a kadar gerilemiş ardından da lisansı askıya alınmıştı.

İL HAKEMLİĞİ'NE DÜŞÜRÜLDÜ

Deniz Ateş Bitnel, 2019-2020 sezonu öncesi sağlık ve atletik testlerini tamamlayarak hakemliğe geri dönmek için belgelerini TFF'ye sunmuştu. Ancak MHK, Bitnel'i profesyonel liglerde görev alabilecek herhangi bir klasmanda görevlendirmedi. Hakem Bitnel, Merkez Hakem Kurulu'nun son kararıyla birlikte İl Hakemliği'ne kadar düşürüldü.

İl hakemliği, genç yaştaki hakem adaylarının amatör maçlara atanarak hakemliğe adım attıkları bir klasman olarak biliniyor.

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Deniz Ateş Bitnel mhk İl Hakemliği Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Galatasaray

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