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Deniz Baysal kimdir? Söz yeni sezonda Savcı Derya'yı Deniz Baysal canlandıracak!

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

Deniz Baysal, yeni sezonda Söz kadrosuna katıldı. Pazartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Gelecek haftaya başlayacak Söz yeni sezonda Savcı Derya karakterine Deniz Baysal hayat verecek. Diziye Deniz Baysal ile birlikte Ece Çeşmioğlu ve Sarp Akkaya da katıldı. Peki Deniz Baysal kimdir? Kaç yaşındadır?

Deniz Baysal kimdir? Söz yeni sezonda Savcı Derya'yı Deniz Baysal canlandıracak!

Deniz Baysal, Star TV'de her Pazartesi ekrana gelen Söz dizisi yeni sezonunda seyirci karşısına çıkacak. Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Deniz Baysal dahil oldu. Deniz Baysal, dizide Savcı Derya karakterine hayat verecek. Güzel oyuncunun canlandıracağı Derya karakterinin korkusuz, gözüpek ve başarılı Cumhuriyet Savcısı olduğu belirtildi. Deniz Baysal ile birlikte Söz dizisine Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya da katıldı. Peki Deniz Baysal kimdir?

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir‘de ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. 2009 yılında Manisa, Celal Bayar Üniversitesinde dış ticaret eğitimi almaya başlayan Deniz Baysal, 10 yaşından itibaren İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda 10 yıl tiyatro oyunculuğu yaptı. Palyaçoluk yaptı, sonra da çocuk oyunlarında oynadı. Tiyatro hocasının teşvikleri ve destekleri ile oyunculuğa başladı. Bir dönem basket oynuyorken, burnuna top çarptı ve burnuna estetik yaptırmak zorunda kaldı.

Birçok reklam filmlerinde oynayan Deniz Baysal'ın ilk dizi oyunculuğu kariyerine adım atması, 2011 yılında “Derin Sular” dizisinde Hilal Altınbilek, Şükrü Özyıldız ile ile olmuştur. Daha sonra Deniz Baysal, 2012 yılında Senaryosu Mahsun Kırmızıgül‘e ait olan “Babalar ve Evlatlar” filminde oynadı.

2014 yılında başrollerini Berna Laçin, Sinan Tuzcu ve Burak Hakkı‘nın üstlendiği “Aşk Ekmek ve Hayaller” dizisinde Uğur’un yıllar önce izini kaybettiği annesinin katilinin kızı Karaca karakterini canlandırdı.

Yine 2014 yılında Deniz Baysal, “Kaçak Gelinler” dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Furkan Andıç, Fırat Albayram‘ın oynadığı dizide rol aldı. Dizinin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç‘tır.

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Oynadığı Filmler ve diziler:
2014 – Kaçak Gelinler (Kainat) (TV Dizisi)
2014 – Aşk Ekmek ve Hayaller (TV Dizisi)
2012 – Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)
2014 – Aşk Ekmek ve Hayaller (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Kayıp şehir (TV Dizisi)
2011 – Derin Sular (Nisan) (TV Dizisi)

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