Deniz Baysal kimdir? Söz yeni sezonda Savcı Derya'yı Deniz Baysal canlandıracak!

Deniz Baysal, Star TV'de her Pazartesi ekrana gelen Söz dizisi yeni sezonunda seyirci karşısına çıkacak. Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Söz dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Deniz Baysal dahil oldu. Deniz Baysal, dizide Savcı Derya karakterine hayat verecek. Güzel oyuncunun canlandıracağı Derya karakterinin korkusuz, gözüpek ve başarılı Cumhuriyet Savcısı olduğu belirtildi. Deniz Baysal ile birlikte Söz dizisine Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya da katıldı. Peki Deniz Baysal kimdir?

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir‘de ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. 2009 yılında Manisa, Celal Bayar Üniversitesinde dış ticaret eğitimi almaya başlayan Deniz Baysal, 10 yaşından itibaren İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda 10 yıl tiyatro oyunculuğu yaptı. Palyaçoluk yaptı, sonra da çocuk oyunlarında oynadı. Tiyatro hocasının teşvikleri ve destekleri ile oyunculuğa başladı. Bir dönem basket oynuyorken, burnuna top çarptı ve burnuna estetik yaptırmak zorunda kaldı.