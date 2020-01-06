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  4. Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, Hizmetçiler dizisinde buluştu! Hizmetçiler ne zaman başlıyor?

Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, Hizmetçiler dizisinde buluştu! Hizmetçiler ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 06.01.2020 21:59 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni dizisi Hizmetçiler için çalışmalar hızla sürüyor. Dizinin kadrosuna son olarak Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir katıldı. Deniz Baysal, "Ela Sönmez" Seçkin Özdemir ise "Yiğit Atahanlı" karakterini canlandıracak. Peki Hizmetçiler dizisi ne zaman başlayacak? İşte konusu ve oyuncuları.

Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, Hizmetçiler dizisinde buluştu! Hizmetçiler ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin Fabrika Yapım imzalı yeni iddialı dizisi "Hizmetçiler"in hazırlıkları sürüyor. Cast çalışmaları tamamlanmak üzere olan dizinin kadrosuna iki flaş isim katıldı.

Yapımcılığını Öner Arslanel'in, proje tasarımını da Ali Leskay'ın yapacağı dizinin kadrosuna Deniz Baysal ile Seçkin Özdemir katıldı. Metin Balekoğlu'nun yöneteceği dizide Deniz Baysal "Ela Sönmez", Seçkin Özdemir ise "Yiğit Atahanlı" karakterine hayat verecek.

HİZMETÇİLER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranında izleyicilerle 2020 yılında buluşacak olan yeni dizi Hizmetçiler, Devious Maids isimli ABD’de yayınlanan dizinin uyarlaması olacak. Metin Balekoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı dizinin çekimlerine Ocak ayının sonunda başlanacak. Hizmetçiler dizisi Şubat 2020'de Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

5 zengin ailenin yaşantısının hizmetçilerinin gözünden aktarılacağı dizinin oyuncularını yeni isimler eklendi.

Sevgili Geçmiş dizisinde umduğunu bulamayan Seçkin Özdemir ile, Söz dizisinden sonra 7. Koğuştaki Mucize filminde Mine öğretmen olarak izlediğimiz Deniz Baysal da bu yapımda buluşacak.

HİZMETÇİLER DİZİSİ OYUNCULARI

Baysal “Ela Sönmez”, Özdemir ise “Yiğit Atahanlı” karakterine hayat verecek.İşte Hizmetçiler dizisinde yer alan diğer oyuncular ve karakterleri:

Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet Atahanlı),

Yiğit Kirazcı (Aras Atahanlı),

Aleyna Solaker (Çiçek Tuna),

Gamze Karaduman (Demet Atahanlı),

Selen Domaç (Hacer Tuna),

Cansu Fırıncı (Yaşar Tuna),

Emrah Akkuş (Armağan),

Nilay Erdönmez (Gülseren),

Hazal Benli (Aslı),

Neslihan Arslan (Neslihan)

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