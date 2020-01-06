Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, Hizmetçiler dizisinde buluştu! Hizmetçiler ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin Fabrika Yapım imzalı yeni iddialı dizisi "Hizmetçiler"in hazırlıkları sürüyor. Cast çalışmaları tamamlanmak üzere olan dizinin kadrosuna iki flaş isim katıldı.

Yapımcılığını Öner Arslanel'in, proje tasarımını da Ali Leskay'ın yapacağı dizinin kadrosuna Deniz Baysal ile Seçkin Özdemir katıldı. Metin Balekoğlu'nun yöneteceği dizide Deniz Baysal "Ela Sönmez", Seçkin Özdemir ise "Yiğit Atahanlı" karakterine hayat verecek.

HİZMETÇİLER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranında izleyicilerle 2020 yılında buluşacak olan yeni dizi Hizmetçiler, Devious Maids isimli ABD’de yayınlanan dizinin uyarlaması olacak. Metin Balekoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı dizinin çekimlerine Ocak ayının sonunda başlanacak. Hizmetçiler dizisi Şubat 2020'de Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

5 zengin ailenin yaşantısının hizmetçilerinin gözünden aktarılacağı dizinin oyuncularını yeni isimler eklendi.

Sevgili Geçmiş dizisinde umduğunu bulamayan Seçkin Özdemir ile, Söz dizisinden sonra 7. Koğuştaki Mucize filminde Mine öğretmen olarak izlediğimiz Deniz Baysal da bu yapımda buluşacak.