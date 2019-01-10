Deniz Çakır soruşturmasında yeni gelişme

Oyuncu Deniz Çakır, İstanbul'da yer alan bir alışveriş merkezindeki mekânda, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Deniz Çakır'ı eleştirmiş "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da neymiş? Sanatçıymış. Buyurun. Dert başka, ne derseniz deyin. Bu ülkede insanların yaşam biçimleriyle uğraşan CHP zihniyetidir" açıklaması yapmıştı.

