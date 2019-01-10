MAGAZİN

Deniz Çakır soruşturmasında yeni gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 15:36 | Son Güncelleme

Deniz Çakır'ın yarın İstanbul Adliyesine gidip savcıya ifade vereceği öğrenildi.

Deniz Çakır soruşturmasında yeni gelişme

Oyuncu Deniz Çakır, İstanbul'da yer alan bir alışveriş merkezindeki mekânda, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Deniz Çakır'ı eleştirmiş "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da neymiş? Sanatçıymış. Buyurun. Dert başka, ne derseniz deyin. Bu ülkede insanların yaşam biçimleriyle uğraşan CHP zihniyetidir" açıklaması yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz çakır İstanbul Adliyesi ifade

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
karşı tarafın şahidi hangi tarikat yada cemaat çıkacak bakalım, seçim kampanyası başladı resi startı vermiş korkma bacım , o kadar namuslulular ki o kaplaıları biz görüyoruz her gün konyada..
bence bilerek sataştılar Deniz Çakır a .Malzeme lazım onlara güç budalası olmuş hepsi.
KESİNLİKLE ÖZELLİKLE YAPILAN BİR KABATAŞ TAKİ BASI ÖRTULU BACIM HİKAYESİ..SECİM USTU MİLLETİ YINE KAMPLASTIRMAYA CALISIYORLAR..TİPİK BİR FETO OYUNLARI DEVAMI VE AKP YINE SAHİP CIKIYOR..????????????????????
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