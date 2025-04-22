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Başrol apar topar ayrılmıştı! Deha dizisi için final kararı... Deha finali ne zaman?

Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in başrolde olduğu Show TV dizisi 'Deha'dan final kararı geldi Dizide Ahsen Eroğlu'nun başrolü apar topar bırakıp gitmesi sonrası seyirci tepki göstermişti. Reytingler isteneni veremeyince Deha için karar verildi. Peki Deha finali ne zaman?

Başrol apar topar ayrılmıştı! Deha dizisi için final kararı... Deha finali ne zaman?
Kubra Akalın

Deha dizisi hakkında şaşırtan iddia gündemde. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelen Deha'da yaprak dökümü yaşanmıştı.

Özellikle Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun diziden aniden ayrılma kararı alması gündemdeydi. Ahsen Eroğlu'nun ayrılığı sonrası seyircilerden tepki alan dizide Karga karakteriyle dikkat çeken isim de ayrılmıştı.

Ayrılıklardan sonra Deha dizisine seyircilerden tepki olmuştu. Bu tepkiler reytinglere de yansıdı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deha dizisi için final kararı verildi.

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DEHA FİNALİ NE ZAMAN?

Kulislerden sızan bilgilere göre; Deha dizisinin final tarihi netleşiyor. Herhangi bir değişiklik olmazsa, dizi 32. bölümde final yapacak. Bu da demek oluyor ki, hikâyenin düğümleri önümüzdeki bölümlerde büyük sürprizlerle çözülecek.

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KARGA DÖNÜYOR

Sürpriz gelişmelerin yaşandığı dizide Muhammed Cangören’in hayat verdiği İhsan karakterinin ardından Karga da diziye geri dönüyor.

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Taner Rumeli’nin hayat verdiği Karga, 28. bölümde diziye geri geliyor ve Karga ile Devran intikam için işbirliği yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Deha
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