Nereden nereye... Fenerbahçeli eski genç futbolcu kasiyer oldu

Ahmet Yiğit Gül, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe altyapısından A Takım'a yükselmişti.

2001 doğumlu olan Ahmet Yiğit Gül, Fenerbahçe'de istediği şansı bulamadığı için 2018 yılında İstanbulspor altyapısına transfer olmuştu.

ÇOK SAYIDA TAKIM DEĞİŞTİRDİ

İstanbulspor'da da istediğini bulamayan genç golcü; Köroğluspor, Ahmetli Belediyesi, Güroymakspor, Eskişehir Demir Spor, Modafen'de forma giydi.

KASİYERLİK YAPARKEN GÖRÜLDÜ

Son olarak 13 Mart 2025 tarihinde Kızılpınar Spor ile sözleşmeye imza atan Gül, ünlü bir spor mağazasında kasiyerlik yaparken görüntülendi.

Gül’ün, 2018 yılında Fenerbahçeli eski futbolcu Valbuena ile çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.