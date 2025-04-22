Nereden nereye... Fenerbahçeli eski genç futbolcu kasiyer oldu

Ahmet Yiğit Gül, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe altyapısından A Takım'a yükselmişti.
2001 doğumlu olan Ahmet Yiğit Gül, Fenerbahçe'de istediği şansı bulamadığı için 2018 yılında İstanbulspor altyapısına transfer olmuştu.
İstanbulspor'da da istediğini bulamayan genç golcü; Köroğluspor, Ahmetli Belediyesi, Güroymakspor, Eskişehir Demir Spor, Modafen'de forma giydi.
Son olarak 13 Mart 2025 tarihinde Kızılpınar Spor ile sözleşmeye imza atan Gül, ünlü bir spor mağazasında kasiyerlik yaparken görüntülendi.
Gül’ün, 2018 yılında Fenerbahçeli eski futbolcu Valbuena ile çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
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