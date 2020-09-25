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Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon aynı dizide başrol oynayan Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia edildi. İkiliyi sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?

Son dönemin popüler genç oyuncularından Deniz Can Aktaş'ın geçtiğimiz sezon 'Aşk Ağlatır' adlı dizide birlikte rol aldığı Hafsanur Sancaktutan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Sosyal medya paylaşımları ilgiliyle takip edilen oyuncuların, son paylaşımları kafaları karıştırdı.

Şimdilerde 'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Deniz Can Aktaş, deniz manzaralı bir evden fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Hafsanur Sancaktutan da aynı anlarda aynı mekanda çekildiği karesini Instagram hesabından yayınladı.

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Bu paylaşımları gören takipçiler, genç oyuncuları yorum yağmuruna tuttu. İkiliye; sosyal medya üzerinden, "Artık birlikte fotoğraf paylaşın", "Deniz Can'la tatilde olduğunuzu bu kadar belli edemezdiniz", "Deniz'le aynı yerdeler", "Daha ne kadar saklayacaksınız?" şeklinde mesajlar yağdı.

Öte yandan 20 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aylarda paylaştığı tatil fotoğraflarıyla dikkat çekmişti. Sancaktutan'ın bikinili pozlarına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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