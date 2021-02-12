Deniz kabuklarından mısır koçanlarına! Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar neler kullanıyordu?

Çin, on dördüncü yüzyılda toplu tuvalet kağıdı üretimine başladı ancak Batı dünyasında 1800’lerin ortalarında tuvalet kağıdı ortaya çıktı. Devrim niteliğindeki bu ürünü popüler hale getirmek ise zaman ve çaba gerektirdi. Tuvalet kağıdının icat edilmesine rağmen insanlar geleneksel yöntemlere bağlı kalmayı tercih etti. Banyo hijyenini korumak için her türlü beklenmedik maddeye başvurdu. Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar ne yapıyordu, neler kullanıyorlardı?

MISIR KOÇANI

1700 yıllarında yerli Amerikalılar ve sömürgeciler hijyenik ihtiyaçları için mısır koçanını kullandılar. O dönem için mısır hem yiyecek hem de hijyenik alanda tercih ediliyordu. Mısırın bol üretilmesi ve emici özelliklere sahip olması tuvalet kağıdı özelliğini taşıyordu.

KAR

Daha soğuk bölgelerde yaşayan insanlar tuvalet ihtiyacından sonra temizleme maddesi olarak kullanıyorlardı. Bu yöntemin en büyük dezavantajı ise soğuk olmasıydı. Kar eridiğinde su olması nedeniyle oldukça hijyenik bir uygulama olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kar sihirli bir şekilde kullanılan en sıhhi yöntemlerden biriydi.