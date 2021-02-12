Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Deniz kabuklarından mısır koçanlarına! Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar neler kullanıyordu?

Deniz kabuklarından mısır koçanlarına! Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar neler kullanıyordu?

Seray Üstün Seray Üstün 12.02.2021 11:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Deniz kabuklarından mısır koçanlarına! Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar neler kullanıyordu?

Sanayi, teknoloji ve ticaret bu kadar gelişmemişken insanlar faklı şartlar altında yaşıyordu. Geçmiş zamanlarda insanların alışkanlıkları bir hayli ilginçti. Beslenme, barınma, giyim ve tuvalet deneyimleri günümüze kıyaslandığında farklıydı. Özellikle koronavirüs döneminde hayati önem taşıyan tuvalet kağıdı temel ihtiyaç haline geldi. Peki tuvalet kağıdının kullanımından önce insanlar neler yapıyordu?

Çin, on dördüncü yüzyılda toplu tuvalet kağıdı üretimine başladı ancak Batı dünyasında 1800’lerin ortalarında tuvalet kağıdı ortaya çıktı. Devrim niteliğindeki bu ürünü popüler hale getirmek ise zaman ve çaba gerektirdi. Tuvalet kağıdının icat edilmesine rağmen insanlar geleneksel yöntemlere bağlı kalmayı tercih etti. Banyo hijyenini korumak için her türlü beklenmedik maddeye başvurdu. Tuvalet kağıdı bulunmadan önce insanlar ne yapıyordu, neler kullanıyorlardı?

MISIR KOÇANI

MISIR KOÇANI

1700 yıllarında yerli Amerikalılar ve sömürgeciler hijyenik ihtiyaçları için mısır koçanını kullandılar. O dönem için mısır hem yiyecek hem de hijyenik alanda tercih ediliyordu. Mısırın bol üretilmesi ve emici özelliklere sahip olması tuvalet kağıdı özelliğini taşıyordu.

KAR

kar

Daha soğuk bölgelerde yaşayan insanlar tuvalet ihtiyacından sonra temizleme maddesi olarak kullanıyorlardı. Bu yöntemin en büyük dezavantajı ise soğuk olmasıydı. Kar eridiğinde su olması nedeniyle oldukça hijyenik bir uygulama olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kar sihirli bir şekilde kullanılan en sıhhi yöntemlerden biriydi.

TAŞLAR

TAŞ

Taşlarla kullanılan yöntem insanlık tarihinin bilinen en eski usulüdür. Özellikle ilk çağlarda insanlar çevrelerinde kolayca bulabilecekleri malzemeleri tercih etti. Modern bir bakış açısıyla duruma baktığımızda ise bu yöntemin rahat göründüğünü söylemeyiz.

TAHTA ÇUBUKLAR

TAHTA ÇUBUKLAR

Yaklaşık 2000 yıl önce, Antik Çin’deki insanlar spatulaya benzeyen bambu ve diğer ahşaptan kesilmiş özel hijyen çubukları kullandılar. Geleneksel olarak salaka, cachou veya chugi olarak adlandırılan bu çubuklar, tuvalet kağıdı yerine kullanılıyordu. Çubukların uçlarına bir bez parça bez sarılmıştı. Bu da muhtemelen kullanımı daha rahat hale getiriyordu.

ÇÖMLEK PARÇALARI

ÇÖMLEK

Antik Yunan’da insanlar “pessoi” veya küçük seramik parçaları kullandılar. Pessoi, Akdeniz’in dört bir yanındaki antik tuvaletlerde bulunabilen bir ürün olarak kazılarda karşımıza çıktı. Parçalar 3 cm ila 11 cm çapındaydı ve daha düzgün açılara sahip olmaları için eski kırık seramikleri yeniden şekillendiriyorlardı. Bu uygulamaya atıfta bulunan bir Yunan atasözü bile var; “Üç taş silmek için yeterlidir.”

SÜNGER

SÜNGER

Antik Roma’da insanlar tersoruim adı verilen sopaya monte edilmiş sünger şeklinde bir alet icat etmişti. Tersoryum’dan Seneca'nın yazılarında bile bahsediliyor. Ancak bu icadın kullanımı hala tartışmaya açıktır. Büyük olasılıkla, ortak kullanımdı ve kullanımdan sonra sirke veya tuzlu su ile temizlenirdi ve sonra yeniden kullanıldı. Bununla birlikte, tuvalet kağıdı olarak değil, tuvalet fırçası olarak kullanılmış olma olasılığı vardır.

DENİZ KABUKLARI

DENİZ KABUKLARI

Kulağa inanılmaz geliyor ama adalarda ve kıyı kesimlerinde yaşayan insanlar tuvalet ihtiyacında sonra temizlemek için midye kabukları kullanıyorlardı. Deniz kabuğu bulamadıklarında ise Hindistan cevizi kabuğu kullanırdı.

BİTKİLER

BİTKİLER

Uzun zamandır insanların hijyen için doğal malzemeleri kullanması oldukça akla yatkındır. Çevrede kolaylıkla bulunabilen bitkiler nispeten yumuşak ve kullanımı güvenlidir.

KUM

KUM

Farklı iklim koşulları çeşitli hijyen yaklaşımlarını zorunlu kılmıştır. Kurak yerlerde insanlar tuvalet ihtiyacından sonra kum veya kil kullanıyorlardı. Bu muhtemelen çağdaş insanlar için en konforsuz ve hijyenik uygulamalardan biri olarak biliniyordu.

Paranormal olayların herkesi korkuttuğu tüberküloz hastanesi: Waverly HillsParanormal olayların herkesi korkuttuğu tüberküloz hastanesi: Waverly Hills


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Çin takvimine göre hangi burçtansınız?Çin takvimine göre hangi burçtansınız?
Bu sahneler unutuldu gittiBu sahneler unutuldu gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Lanetli tablolar! Uzun süre bakamayacağınız o eserler

Lanetli tablolar! Uzun süre bakamayacağınız o eserler

Onlar da katıldı! OnlyFans ile servetini katlayan ünlü isimler

Onlar da katıldı! OnlyFans ile servetini katlayan ünlü isimler

İlginizi Çekebilir

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

Diğer Haberler

Çin takvimine göre burçlar! Çin yeni yılı başlıyor: İşte burcunuz!

Çin takvimine göre hangi burçtansınız?

Kaçmanın imkansız olduğu düşünülen Alcatraz Hapishanesi’nden firar eden 3 mahkumun akılalmaz planı

Firar etmek imkansızdı! Akıllara durgunluk veren kaçış planı

23.23 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

23.23 saat anlamı nedir?

14 Şubat Sevgililer Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü Türkiye’de ilk ne zaman kutlandı?

14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Şehir efsanesi haline gelen tablolar! Uzun süre bakanların kendilerini rahatsız hissedeceği o eserler

Lanetli tablolar! Uzun süre bakamayacağınız o eserler

Bakan tekrar baktı! Borat mayosuyla kayak yaptı

Bakan tekrar baktı! Borat mayosuyla kayak yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.