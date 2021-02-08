Paranormal olayların herkesi korkuttuğu tüberküloz hastanesi: Waverly Hills

O dönemde verem hastalığına henüz çare bulunamadığı için bu hastaneye gelen çoğu hasta hayatını kaybediyordu. İlaç keşfedilen kadar Waverly Hills’te yaklaşık 60 bin hasta vefat etti. Hızla artan ölümlerin ardından hastane yönetimi vefat edenleri taşıyabilmek adına ölüm tüneli adı verilen bir tünel inşa etti. Bu tünel ile dışarıya taşınan ölüler, hastalardan uzak tutuluyordu.

Hastane personeli verem ile mücadele ederken, hastanede çok garip olaylar meydana gelmeye başladı. İlk olarak 1928 yılında hamile bir hemşire, kendini 502 nolu odanın penceresinden attı. Yıl 1932 olduğunda aynı odadan başka bir hemşire atladı. Bunun yanı sıra dışarıdaki pek çok kişi 502 nolu odanın bulunduğu 5. katta gölgeler gördüğünü söyledi.

1961 yılına gelindiğinde ise tüberküloz ilacı bulundu ve bu hastane kapatıldı. Geçen bir yılın ardından Waverly Hills, 1962 yılında Woofhaven Geriatric Center ismi ile bir akıl hastanesi olarak yeniden hizmet vermeye başladı. Zihinsel engelli insanları tedavi amacı ile kullanılan hastanede acımasız tedavi yöntemleri nedeniyle yıllar içinde çok sayıda ölüm gerçekleşti.Tedavilerin ardından ise çoğu hasta adeta tanınmaz hale geliyordu. Hastane 1982 yılında gelen yoğun şikayetler sonucunda kapatıldı. Fakat paranormal olayların yaşanmış olması dışarıdaki insanları kendine çekiyordu.

Bölge yönetimi Waverly Hills’in girişin yasak olduğunu duyursa insanlar gizli giliz bu hastaneye girerek paranormal olaylara şahit olmak istedi. İçeri giren çoğu kişi, koridorda top oynayan çocuk sesleri duyduklarını, yemek kokuları duyduklarını ve özellikle ölüm koridorundan değişik sesler geldiğini söyledi.



