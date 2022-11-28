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Deniz salyangozu ihracatı 7,1 milyon dolar kazandırdı

28.11.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den yılın 10 ayında 7 ülkeye 7 milyon 113 bin 563 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Ocak-Ekim 2022'de 857 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 7 milyon 113 bin 563 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, 7 ülkeye yapılan ihracatta Güney Kore Cumhuriyeti'nin başı çektiğini ifade etti.

Gürdoğan, Güney Kore'ye 5 milyon 126 bin 471 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildiğini kaydederek, "Güney Kore Cumhuriyeti'ni 946 bin 120 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti ve 426 bin 100 dolarla Japonya takip etti. Bu dönem Tayvan, ABD, İtalya ve Gürcistan'a da deniz salyangozu satıldı." diye konuştu.

Karadeniz'den ise Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 5 ülkeye 6 milyon 912 bin 663 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldığını aktaran Gürdoğan, diğer ülkelerin ise Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan ve ABD olduğunu söyledi.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'de tüketimi olmamasına rağmen ihracatıyla ön planda olan deniz salyangozunun, ülkeye önemli oranda ekonomik katkı yaptığını vurguladı.

Gürdoğan, yıl sonu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

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Trabzon Türkiye deniz salyangozu

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