Deniz Seki'den Ahmet Kaya müjdesi

Deniz Seki, yeni albümünde tüm konserlerinde okuduğu ve dinleyicisi tarafından her seferinde alkış tufanına tutulan Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısına da yer veriyor. Seki, “bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net özeti” dediği şarkı için “Yıllarca Ahmet Kaya’nın sesinden büyük bir zevkle dinlemiştim şimdi albümümün en kıymetli şarkıları arasında” diyor.

Albümünün müzik direktörü ve aranjörü İskender Paydaş’ın Bodrum’da yeni açtığı stüdyosunda çalışmalarını sürdüren Deniz Seki‘nin sahne performansı yorumuyla sosyal medyada yer bulan “Nereden Bileceksiniz” albüm çıkmadan sosyal medyada en çok dinlenen şarkılar arasına girdi bile. Şarkıyı Deniz Seki yorumu ile dinleyen hayranları “bunca zaman söyleyemediklerini bir şarkının sözleri ve yorumu ile bu kadar güzel anlatabilirdi” yorumunda bulunuyor.

Nereden Bileceksiniz

Bir fidandım derildim

Fırtınaydım duruldum

Yoruldum çok yoruldum

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

Gökte yıldız söner şimdi

Annem beni anar simdi

Sevdiğim var kanar şimdi

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

