Deniz Seki'den Ahmet Kaya müjdesi

Deniz Seki, yeni albümünde tüm konserlerinde okuduğu ve dinleyicisi tarafından her seferinde alkış tufanına tutulan Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısına da yer veriyor. Seki, “bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net özeti” dediği şarkı için “Yıllarca Ahmet Kaya’nın sesinden büyük bir zevkle dinlemiştim şimdi albümümün en kıymetli şarkıları arasında” diyor.
Albümünün müzik direktörü ve aranjörü İskender Paydaş’ın Bodrum’da yeni açtığı stüdyosunda çalışmalarını sürdüren Deniz Seki‘nin sahne performansı yorumuyla sosyal medyada yer bulan “Nereden Bileceksiniz” albüm çıkmadan sosyal medyada en çok dinlenen şarkılar arasına girdi bile. Şarkıyı Deniz Seki yorumu ile dinleyen hayranları “bunca zaman söyleyemediklerini bir şarkının sözleri ve yorumu ile bu kadar güzel anlatabilirdi” yorumunda bulunuyor.
Nereden Bileceksiniz
Bir fidandım derildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum çok yoruldum
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz
Gökte yıldız söner şimdi
Annem beni anar simdi
Sevdiğim var kanar şimdi
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
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