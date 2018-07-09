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Deniz Seki'den Ahmet Kaya müjdesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

Hafızalarımıza kazınan aşk şarkılarının efsane ismi Deniz Seki, 20 yıllık müzik kariyerimin en özel albümü dediği hazırlık çalışmaları süren 9. Albümünde Ahmet Kaya’nın çok sevilen bir şarkısına da yer verecek. Sözleri Yusuf Hayaloğlu’na, müziği Ahmet Kaya’ya ait olan “Nereden Bileceksiniz”i bir süredir sahnede de seslendiren Deniz Seki “ Bu şarkıyı kendim için okuyorum” diyor.

Deniz Seki'den Ahmet Kaya müjdesi

Deniz Seki, yeni albümünde tüm konserlerinde okuduğu ve dinleyicisi tarafından her seferinde alkış tufanına tutulan Ahmet Kaya’nın “Nereden Bileceksiniz” şarkısına da yer veriyor. Seki, “bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net özeti” dediği şarkı için “Yıllarca Ahmet Kaya’nın sesinden büyük bir zevkle dinlemiştim şimdi albümümün en kıymetli şarkıları arasında” diyor.

Albümünün müzik direktörü ve aranjörü İskender Paydaş’ın Bodrum’da yeni açtığı stüdyosunda çalışmalarını sürdüren Deniz Seki‘nin sahne performansı yorumuyla sosyal medyada yer bulan “Nereden Bileceksiniz” albüm çıkmadan sosyal medyada en çok dinlenen şarkılar arasına girdi bile. Şarkıyı Deniz Seki yorumu ile dinleyen hayranları “bunca zaman söyleyemediklerini bir şarkının sözleri ve yorumu ile bu kadar güzel anlatabilirdi” yorumunda bulunuyor.

Deniz Seki Foto (2)

Nereden Bileceksiniz

Bir fidandım derildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum çok yoruldum
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz

Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz
Gökte yıldız söner şimdi
Annem beni anar simdi
Sevdiğim var kanar şimdi
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz

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