Deniz Seki'den kötü haber!'Corona bitti sanıyorlar ama...'

Şarkıları ve sahne kıyafetlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Seki'den üzen haber geldi. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı son paylaşımında koronavirüse yakalandığını duyurdu.

''KORONAVİRÜS BİTTİ SANIYORLAR AMA..''

Sosyal medya hesabından hasta yatağında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Deniz Seki, takipçilerini de uyararak "Koronavirüs bitti sanıyorlar ama ben Kovid olmuşum. Bugün karantinada 3'üncü günüm ve bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada ilk defa Kovid oldum. Lütfen dikkat edelim, hala aramızda bu pis mikrop. Yüzüm çok halsizdi, size güzel görünmek için biraz makyaj yaptım. Hepinize çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına Saba Tümer, Bengü, Pınar Altuğ, Gonca Vuslateri, Demet Şener ve Yonca Lodi gibi birçok isimde geçmiş olsun yorumu yaptılar.



