Deniz Seki Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova aşk yaşamaya başladı

Deniz Seki-Faruk Salman aşkı Deniz Seki cezaevindeyken bile sürmüş ve herkesin gıpta ile baktığı bir aşk olmuştu. Ancak gerisi Deniz Seki cezaevinden çıktıktan sonra gelmedi. Çift yollarını ayırdı.

Seda Sayan-Murat Karabova aşkı ise muallakta kalan bir aşk olarak tarihe geçti. İkili ne birlikteyiz ne de birlikte değiliz dedi.

Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti.

Bu gelişmelerden sonra Seda Sayan ile büyük aşk yaşayan galerici Murat Karabova ve Deniz Seki arasında neler oluyor? sorusu akıllara gelmişti.

VE AŞK BAŞLADI!

Bugün Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, Deniz Seki'nin kalbini Murat Karabova'ya kaptırdığı ve aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi.

