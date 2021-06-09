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Deniz Seki sevgilisi İrfan Özçelik ile barıştı

09.06.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Seki, kısa bir süre önce ayrıldığı İrfan Özçelik ile barıştığını Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Deniz Seki sevgilisi İrfan Özçelik ile barıştı

Deniz Seki, kısa bir süre önce ayrıldığı sevgili İrfan Özçelik ile barıştı. Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen sanatçı, bu mutlu haberi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Ekran Alıntısı

DENİZ SEKİ 30 KİLO VERDİ

Deniz Seki, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik'le barıştı. Son dönemde 30 kilo vererek fit hale gelen şarkıcı, barışı Instagram'dan duyurdu. Seki, "Yanında hep böyle gülebileceğiniz insanlarla olmanız dileğiyle" yazarak, kalp emojisi koyup, sevgilisi etiketledi. Şarkıcı, sevgilisinin kalbine etiketlemesi dikkat çekti.

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Deniz Seki Instagram
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