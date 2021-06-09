Deniz Seki sevgilisi İrfan Özçelik ile barıştı

Deniz Seki, kısa bir süre önce ayrıldığı sevgili İrfan Özçelik ile barıştı. Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen sanatçı, bu mutlu haberi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Deniz Seki, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik'le barıştı. Son dönemde 30 kilo vererek fit hale gelen şarkıcı, barışı Instagram'dan duyurdu. Seki, "Yanında hep böyle gülebileceğiniz insanlarla olmanız dileğiyle" yazarak, kalp emojisi koyup, sevgilisi etiketledi. Şarkıcı, sevgilisinin kalbine etiketlemesi dikkat çekti.
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