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  4. Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinden asbestli gemi açıklaması:

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinden asbestli gemi açıklaması:

04.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"600 ton, 900 ton gibi dünyada hiçbir geminin üzerinde olmayan asbest miktarlarının söylenmesi sektörümüze ve buradaki şirketlere çok büyük zarar veriyor"

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa ilçesinde sökümü gündeme gelen Brezilya donanmasına ait uçak gemisi "NAe Sao Paulo"ya ilişkin sosyal medyada yayınlanan asılsız bilgi ve belgelerin sektöre zarar verdiğini ifade etti.

Şimşek, yazılı açıklamasında, şube üyesi Sök Denizcilik firmasının yaklaşık 270 metre boyunda ve 22 bin ton demir ağırlığında olan gemi için açılan ihaleyi kazandığını, geminin yakın bir zamanda Türkiye'ye hareket edeceğini belirtti.

AB lisansını alan şirketin kriterleri en üst düzeyde uyguladığını, asbest, atom ve radyasyon konularında akredite kuruluşlar aracılığıyla envanter çalışmaları yaptığını kaydeden Şimşek, bu çalışmalar sonucu notifikasyon belgesinin de yetkili kurumlarca onandığını bildirdi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada çıkan haberler, bilinmeyen ve aslı olmayan evrak veya bilgilerle yola çıkılmış, adeta sektörümüzü karalama kampanyası başlatılmıştır. 600 ton, 900 ton gibi dünyada hiçbir geminin üzerinde olmayan asbest miktarlarının söylenmesi sektörümüze çok büyük zarar veriyor. Bütün işlemler bittiği halde gemi yola çıkmadı. Bunun bir teknik süreci var. Römork bağlanacak, sigortası yapılacak. Ay sonuna doğru yola çıktığı takdirde 1- 1,5 ay içinde Türkiye sularında olacak."

Şimşek, sürecin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Çevre Enstitüsü ile Basel Konvansiyonuna uygun olarak ilerlediğini bildirerek ilgili şirketin projeyi çevreye zarar vermeden başarılı bir şekilde tamamlayacağını, süreci yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

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