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Deniz Türker'den Şenol Güneş için Beşiktaş ve Trabzonspor açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

Şenol Güneş'in menajeri Deniz Türker, ismi Trabzonspor'la anılan tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'taki görevine devam edeceğini ve Trabzonspor'la görüşmediklerini açıkladı.

Deniz Türker'den Şenol Güneş için Beşiktaş ve Trabzonspor açıklaması!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda görevi bırakarak Trabzonspor'un başına geçeceği iddiaları ortalığı karıştırdı. Şenol Güneş'in menajeri Deniz Türker, "ayrılık" iddiaları hakkında konuştu ve dedikodulara son noktayı koydu.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmayacağını ve Güneş'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesinin olduğunun altını çizen Türker, "Son günlerde basınımızda çıkan teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıyor haberleri gerçeği yansıtmıyor. Şenol Güneş'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi var ve Güneş ile ne bu kontratın sonlandırılması ne de başka bir takıma teknik direktör olmasıyla ilgili bir görüşme olmamıştır" dedi. (Sporx)

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