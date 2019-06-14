SPOR

Deniz Türüç evlendi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 14.06.2019 20:24 | Son Güncelleme

Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç evlilik cüzdanına imzayı attı.

Deniz Türüç evlendi

Milli maçların ardından Hollanda'ya giden Kayserisporlu oyuncu Rüya Baksi ile evlenerek hayatını birleştirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı 10 numarası Deniz Türüç'ün ilk eşinden 5.5 yaşında Ayden adında bir oğlu bulunuyor. Deniz Türüç sevgilisi Rüya Baksi ile evlenirken, eşinin çocuk beklediği ve 2. kez baba olacağı belirtildi.

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deniz türüç Kayserispor

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