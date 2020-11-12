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Deniz Türüç: Fenerbahçe'ye dönebilirim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.11.2020 23:29 | Son Güncelleme

Başakşehir'deki performansı ile göz dolduran Deniz Türüç verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Türüç, "Sözleşmem var, Fenerbahçe'de kalabilirim. Ama yine kiralanabilirim, gönderilebilirim. Ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç: Fenerbahçe'ye dönebilirim

Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralandıktan sonra yükselişe geçen ve takımının vazgeçilmez ismi olmakla birlikte A Milli Takım'a da giden Deniz Türüç, Manchester United maçındaki zaferlerini, hedeflerini ve ayrılık kararı almasının altında yatanları anlattı. İşte Deniz Türüç'ün sözleri...

"KALBİM KÜT KÜT ATIYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Küçük bir çocukken bunu hayal ediyorsun. Türk Milli Takımı'nda oynamak da bir hayaldi ve İstiklal Marşı'nı duyunca hala kalbim küt küt atıyor. Bunlar bir futbolcu için ulaşması yüksek hedeflerdir.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI RÜYA"

Şu ana kadar hedeflediğim her yerde oynadım ve Avrupa Şampiyonası benim için bir rüya. Kesinlikle orada olmak istiyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığımda Başakşehir'de oynama ihtimalimin daha yüksek olduğunu gördüm. Böylece Avrupa Şampiyonası'na da gidebileceğimi düşündüm.

"F.BAHÇE 18 OYUNCU ALDI"

Fenerbahçe 18 oyuncu birden transfer etti ve Okan Buruk ile konuştuğumda bana güven verdi. Benim içimdekini gördü. Unutmayın ki ben Türkiye Ligi'nin şampiyonuna kiralandım ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakaladım.

"TEN HAG BABA GİBİ"

Manchester United maçından sonra Ajax Teknik Direktörü Ten Hag beni aradı ve asist nedeniyle tebrik etti. Onunla iyi bir iletişimim var, benim için bir baba gibi. Donny van de Beek ile de konuştum, maçla ilgili ne düşündüğümü sordu. Ona da iyi şanslar diliyorum.

"ÜLKE PUANI İÇİN ÖNEMLİ"

Manchester United galibiyeti, Türkiye'de büyük coşkuyla karşılandı. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım için çok önemli puanlardı. İzmir'deki deprem sonrasında insanları biraz olsun mutlu edebilmek güzel. Maç kazanmak çok küçük bir şey olsa da, yine de farklı bir mutluluk vermek sevindirici. Aldığımız sonuç da bizim için çok önemliydi. Bu sonucun getirdiği enerji ile lig maçımızı da kazandık.

"1 AYDA 11 MAÇA ÇIKACAĞIM"

24 gün içinde 8 maç oynadım, A Milli Tkaım'da 3 maç daha oynuyorum. 1 ayda 11 maça çıkmış olacağım ve bu çok yüksek bir sayı. Ancak bir oyuncu olarak bu beni gururlandırıyor, daha iyi bir futbolcu olmamı sağlıyor. Bu maçlarda Neymar, Mbappe, Pogba, Modric gibi oyunculara karşı oynadım. Uluslararası bir oyuncuysan, bu kadar maça çıkman bir gerekliliktir. Şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bunu gerektirir.

"FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLİRİM"

İyi bir sezon geçirmek, Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum. Sonrasında seçeneklerime bakacağım. Sözleşmem var, Fenerbahçe'de kalabilirim. Ama yine kiralanabilirim, gönderilebilirim. Ne olacağına bakacağız, ben en azından savaşmak ve kendimi göstermek istiyorum.

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