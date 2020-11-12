Deniz Türüç: Fenerbahçe'ye dönebilirim

Fenerbahçe'den Başakşehir'e kiralandıktan sonra yükselişe geçen ve takımının vazgeçilmez ismi olmakla birlikte A Milli Takım'a da giden Deniz Türüç, Manchester United maçındaki zaferlerini, hedeflerini ve ayrılık kararı almasının altında yatanları anlattı. İşte Deniz Türüç'ün sözleri...

"KALBİM KÜT KÜT ATIYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Küçük bir çocukken bunu hayal ediyorsun. Türk Milli Takımı'nda oynamak da bir hayaldi ve İstiklal Marşı'nı duyunca hala kalbim küt küt atıyor. Bunlar bir futbolcu için ulaşması yüksek hedeflerdir.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI RÜYA"

Şu ana kadar hedeflediğim her yerde oynadım ve Avrupa Şampiyonası benim için bir rüya. Kesinlikle orada olmak istiyorum. Fenerbahçe'den ayrıldığımda Başakşehir'de oynama ihtimalimin daha yüksek olduğunu gördüm. Böylece Avrupa Şampiyonası'na da gidebileceğimi düşündüm.

"F.BAHÇE 18 OYUNCU ALDI"

Fenerbahçe 18 oyuncu birden transfer etti ve Okan Buruk ile konuştuğumda bana güven verdi. Benim içimdekini gördü. Unutmayın ki ben Türkiye Ligi'nin şampiyonuna kiralandım ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakaladım.