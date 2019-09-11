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Deniz Türüç: Golümü eşime armağan ediyorum

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 11.09.2019 08:09 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı futbolcusu Deniz Türüç, Moldova maçında attığı golü eşine armağan ettiğini belirterek, “Golümü eşime armağan ediyorum. Eşim 7 aylık hamile. 2 ay kaldı doğuma. O fotoğrafı çok bekliyoruz. Sağ olsun her konuda bana destek çıkıyor” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda mücadele ettiği Moldova’yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Deniz Türüç, “Ben değil, bizim takım önemli benim için. Ülkemiz için çok önemli bir maçtı. O sebepten dolayı 3 puan aldığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

"GOLÜMÜ EŞİME ARMAĞAN EDİYORUM"

Milli takımda attığı gol ile ilgili de konuşan Türüç, “Golümü eşime armağan ediyorum. Eşim 7 aylık hamile. 2 ay kaldı doğuma. O fotoğrafı çok bekliyoruz. Sağ olsun her konuda bana destek çıkıyor. Allah ondan da razı olsun. Aynı zamanda 3 puanı da aldık. Ortaya koyduğumuz da çok önemliydi. Hepsi beraber çok güzel bir akşam oldu. Aynı zamanda İzlanda da yenildi. Bu da çok önemli. Çok umutluyuz.

"BAŞARININ SIRRI OYUNCU AİLE ORTAMI"

Andorra maçında olmayan Moldova karşılaşmasında olan şeyin sorulması üzerine başarılı futbolcu, “Andorra maçında da iyiydik. İlk 5-10 dakikada Cenk’in ortaya kestiği bir top var, o gol olsa maç 5-0, 6-0’a gidecekti. Çok pozisyon ürettik. Bazen olmayınca olmuyor gibi düşünce aklımıza geldi. Ama çok şükür her zaman inandık. Golü de bulduk. İki maç 6 puan yaptık. 15 puana yükseldik. Bizim için önemli olan 15 puandan ziyade ortaya koyduğumuz oyun. Onun da sırrı bence oyuncu grubu olarak aile ortamı olması. Şenol hocanın gelmesi, Türk futbolunu bilmesi, böyle bir sıcak bir ortamda bir tek başarılı olabiliriz” diye cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı deniz türüç moldova

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