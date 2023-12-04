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  4. Deniz Türüç'ün saha içinde yaptığı hareketler izleyenleri korkuttu! Hastalığı mı var?

Deniz Türüç'ün saha içinde yaptığı hareketler izleyenleri korkuttu! Hastalığı mı var?

04.12.2023 17:08 | Son Güncelleme:
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RAMS Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ün saha içindeki anları izleyenleri endişelendirdi. Maç esnasında topsuz alanda yaptığı hareketler kameralara yansıyan Deniz Türüç için ortaya birçok iddia atıldı.

Deniz Türüç

Deniz Türüç

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'un Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta Deniz Türüç'ün hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu.

VÜCUDU KASILMAYA BAŞLADI

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Topsuz alanda birdenbire kasılmaya başlayan Deniz Türüç'ün istemsizce yaptığı vücut hareketleri gözden kaçmadı. Yıldız oyuncunun hayranları bu durum için bir hayli endişe duydu.

TOURETTE SENDROMU İDDİASI

Sosyal medyada kullanıcılar Deniz Türüç için Tourette sendromu iddiasında bulundu. Tourette sendromu, kişinin kendisi tarafından kolayca kontrol edilemeyen, tekrarlayan hareketleri yapılması veya istenmeyen seslerin çıkarması şeklinde tiklerin görüldüğü bir nörolojik hastalıktır. Tourette sendromu olan kişiler; tekrar tekrar gözlerini kırpabilir, omuzlarını silkebilir veya alışılmadık sesler çıkarabilir ya da rahatsız edici ve uygunsuz sözler sarf edebilir.

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