Deniz Türüç'ün saha içinde yaptığı hareketler izleyenleri korkuttu! Hastalığı mı var?

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'un Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta Deniz Türüç'ün hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu.

VÜCUDU KASILMAYA BAŞLADI

Topsuz alanda birdenbire kasılmaya başlayan Deniz Türüç'ün istemsizce yaptığı vücut hareketleri gözden kaçmadı. Yıldız oyuncunun hayranları bu durum için bir hayli endişe duydu.

TOURETTE SENDROMU İDDİASI

Sosyal medyada kullanıcılar Deniz Türüç için Tourette sendromu iddiasında bulundu. Tourette sendromu, kişinin kendisi tarafından kolayca kontrol edilemeyen, tekrarlayan hareketleri yapılması veya istenmeyen seslerin çıkarması şeklinde tiklerin görüldüğü bir nörolojik hastalıktır. Tourette sendromu olan kişiler; tekrar tekrar gözlerini kırpabilir, omuzlarını silkebilir veya alışılmadık sesler çıkarabilir ya da rahatsız edici ve uygunsuz sözler sarf edebilir.





