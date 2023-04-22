Deniz Yıldızı dizisinin Mehveş'iydi! Artemis Kahraman son haliyle görenleri şaşırttı! "Ortalık yıkılıyor güzelliğinden"

2009-2015 yılları arasında yayınlanan Deniz Yıldızı, yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan biriydi. Bir gençlik dizisi olan Deniz Yıldızı'nın oyuncuları da yakından takip ediliyordu. Dizinin oyuncularından Mehveş, gerçek adıyla Artemis Kahraman son haliyle hayret ettirdi.

Şu sıralar Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Esra karakterine hayat veren Kahraman, dizide kötü kadın rolünde.

2017 yılında annelik heyecanını tadan Artemis Kahraman, değişimiyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu Deniz Yıldızı'ndan sonra çok fazla ekranlarda olmamıştı.

CESUR POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Gündelik hayatından kareler paylaşan Deniz yıldızı Mehveş, cesur pozlar vermekten de geri durmuyor.

Oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.





