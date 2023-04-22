MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Yıldızı dizisinin Mehveş'iydi! Artemis Kahraman son haliyle görenleri şaşırttı! "Ortalık yıkılıyor güzelliğinden"

Deniz Yıldızı dizisinin Mehveş'iydi! Artemis Kahraman son haliyle görenleri şaşırttı! "Ortalık yıkılıyor güzelliğinden"

22.04.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artemis Kahraman, bir döneme damgasını vuran Deniz Yıldızı dizisinde rol almıştı. Şimdilerde Show TV'de perşembe akşamları yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Esra karakterine hayat veren oyuncunun hayatı merak edildi. Deniz Yıldızı dizisinde Mehveş karakterini canlandıran Artemis Kahraman değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

Deniz Yıldızı dizisinin Mehveş'iydi! Artemis Kahraman son haliyle görenleri şaşırttı! "Ortalık yıkılıyor güzelliğinden"

2009-2015 yılları arasında yayınlanan Deniz Yıldızı, yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan biriydi. Bir gençlik dizisi olan Deniz Yıldızı'nın oyuncuları da yakından takip ediliyordu. Dizinin oyuncularından Mehveş, gerçek adıyla Artemis Kahraman son haliyle hayret ettirdi.

indir

Şu sıralar Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Esra karakterine hayat veren Kahraman, dizide kötü kadın rolünde.

indir (1)

2017 yılında annelik heyecanını tadan Artemis Kahraman, değişimiyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu Deniz Yıldızı'ndan sonra çok fazla ekranlarda olmamıştı.

56312b8b-aa32-4aa6-b0e0-df38758d8b6d

CESUR POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Gündelik hayatından kareler paylaşan Deniz yıldızı Mehveş, cesur pozlar vermekten de geri durmuyor.

a25eabce-e41e-4f58-9886-4e9c8549ff30

Oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.

49a25f9f-f24d-410f-8d71-d0623bf2eabc

3123441d-43df-4948-8b54-dffaca4117b7

d195ac99-df14-430b-a3e8-2c747a227120

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandıRana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı
Dünyanın en seksi kadını! Pozları olayDünyanın en seksi kadını! Pozları olay
Pahalı hediyeler alan kocasına yorum yağınca... Çileden çıktıPahalı hediyeler alan kocasına yorum yağınca... Çileden çıktı
Anahtar Kelimeler:
deniz yıldızı gelsin hayat bildiği gibi deniz yıldızı mehveş Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih

Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! Süre uzatılacak...

Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! Süre uzatılacak...

'Ödemeler bu hesaplara yatacak' diyerek duyurdu!

'Ödemeler bu hesaplara yatacak' diyerek duyurdu!

Togg’un tamir sürecinde detaylar netleşti: Yapılacak ilk şey…

Togg’un tamir sürecinde detaylar netleşti: Yapılacak ilk şey…

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgun

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgun

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.