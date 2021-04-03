Deniz Zeyrek kimdir, kaç yaşında, nereli? Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek kimdir?

Uzun yıllardır çok farklı gazetelerde yer almış olan Deniz Zeyrek, sakinliği ile de tanınıyor. Birçok farklı konuda köşe yazıları çıkartan usta gazeteci, ülkenin dört bir yanındaki farklı insanlar tarafından okunuyor.

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Gazeteciliğe 1994 yılında Evrensel Gazetesi‘nde kültür-sanat muhabiri olarak çalışmaya başladı. Bosna’daki insanlık dramını takip ederken, diğer dış politika konularıyla da ilgilenmeye başladı.

1996 yazında Küba‘nın efsanevi lideri Fidel Castro ile de ayaküstü söyleşi yapma fırsatı bulduğu Habitat Zirvesi, kültür sanat muhabirliğinden tamamen uzaklaşıp dış politika muhabirliğini tercih etmesine vesile oldu. İlk sayısının yayınlandığı 13 Ekim 1996 tarihinde girdiği Radikal gazetesine Dış Politika Muhabiri olarak geçti. Afganistan, Kosova, Bağdat, Filistin, Kuzey Irak gibi kriz bölgelerinde çalıştı. Enerji diplomasisi konusunda uzmanlaştı. 2003 yılında Radikal’in Ankara Haber Müdürü, 2011‘de de Ankara Temsilcisi oldu.