Deniz Zeyrek kimdir, kaç yaşında, nereli? Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek kimdir?

Uzun yıllardır çok farklı gazetelerde yer almış olan Deniz Zeyrek, sakinliği ile de tanınıyor. Birçok farklı konuda köşe yazıları çıkartan usta gazeteci, ülkenin dört bir yanındaki farklı insanlar tarafından okunuyor.
Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. Gazeteciliğe 1994 yılında Evrensel Gazetesi‘nde kültür-sanat muhabiri olarak çalışmaya başladı. Bosna’daki insanlık dramını takip ederken, diğer dış politika konularıyla da ilgilenmeye başladı.
1996 yazında Küba‘nın efsanevi lideri Fidel Castro ile de ayaküstü söyleşi yapma fırsatı bulduğu Habitat Zirvesi, kültür sanat muhabirliğinden tamamen uzaklaşıp dış politika muhabirliğini tercih etmesine vesile oldu. İlk sayısının yayınlandığı 13 Ekim 1996 tarihinde girdiği Radikal gazetesine Dış Politika Muhabiri olarak geçti. Afganistan, Kosova, Bağdat, Filistin, Kuzey Irak gibi kriz bölgelerinde çalıştı. Enerji diplomasisi konusunda uzmanlaştı. 2003 yılında Radikal’in Ankara Haber Müdürü, 2011‘de de Ankara Temsilcisi oldu.
“ABD Dış Politikası: Karar Alma Mekanizmaları”, “AB Haberciliği”, “Kriz Ortamında Gazetecilik” gibi alanlarda, uluslararası katılımı olan burslu eğitim süreçlerine dahil oldu.
Dış Politika haberciliği ve enerji diplomasisi alanında yoğunlaşan Zeyrek, uzun süre Çağdaş Gazeteciler Derneği yönetiminde yer aldı. Bir dönem Diplomasi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Deniz Zeyrek, Prof. Doğan Tılıç‘ın koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye’de Gazetecilik” adlı kitabın editörleri arasındaydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Düşünce Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğü ile ilgili kritik içtihatlarının dilimize çevrilip, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları tarafından kitap olarak basılmasına dair proje ekibinde yer aldı.
MGK Genel Sekreterliği’nin ülkeyi bir psikolojik harp alanına çeviren gizli yönetmeliğine ilişkin haberiyle Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü aldı.
Deniz Zeyrek, evlidir ve Yağmur adında bir kızı vardır. Deniz Zeyrek’in En büyük hobisi, küçük atölyesinde müzik dinleyip, resim yapmaktır. Bir de dinlemek için eski plakları toplamak. Genetik dünyasındaki gelişmeleri de yakından takip etmektir.
18 Aralık 2013 tarihinde Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. Deniz Zeyrek daha sonra 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etmektedir.
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