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Denizanası sürülerinin 2 ayda Antalya Körfezi'ni terk etmesi bekleniyor

17.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: - "Haziran ayında bu denizanalarının geçişleri tamamlanmış olacak. Dokunulmadığı sürece bir risk yok"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da araştırma dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son günlerde Antalya Körfezi'nde sıklıkla görülen denizanalarının 2 ay içerisinde geçişlerini tamamlayacağını kaydetti.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarına ilişkin videoların sosyal medyada sıklıkla paylaşıldığını anımsattı.

Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde akıntı ile Lübnan ve Suriye üzerinden önce İskenderun Körfezi'ne ardından Antalya Körfezi'nden batıya doğru yolculuk yaptığını aktaran Gökoğlu, "Her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında geçişleri oluyor. Göç sırasında ana akım denilen kütlesel su akıntısından çıkan bazı denizanaları kıyılar ve körfez içinde görülüyor. Panik yapmaya ve korkmaya gerek yok." dedi.

- "Temaslı bölgeye amonyak ya da sirke dökülüp temizlenmesi gerekiyor"

Denizanalarının bu dönemde oldukça da büyüdüğünü anlatan Gökoğlu, "Haziran ayında bu denizanalarının geçişleri tamamlanmış olacak. Dokunulmadığı sürece bir risk yok. Bu dönemde denize giren insanlar suyun altında beyazlığı gördüğü zaman uzak durmaya çalışsınlar. Özellikle balık ağlarına da takılıyorlar. Balıkçılara bir risk oluşturabilir." diye konuştu.

Olası bir temasta yanmalar oluşabileceğini dile getiren Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde üniversiteden bir öğretim üyesi denizanası ile temas etti. Kolunda kızarıklıklar oluştu. Böyle bir durumla karşılaşıldığında temaslı bölgeye amonyak ya da sirke dökülüp temizlenmesi gerekiyor. Denizanası kızarmaya neden olan toksin içeren baloncuklar bırakıyor. Tatlı su sürülürse bu baloncuklar suyun yoğunluğu nedeniyle patlayabilir ve kızarıklıklara yol açabilir. Denizanalarının öldürücü bir etkisi yok. Özellikle kıyıya vuran denizanalarına dikkat edilmeli. Plajda oynayan çocuklarımız denizanalarına dokunabiliyor."

Gökoğlu, denizanalarının kirli denizlerde daha çok bulunduğunu Antalya'da deniz suyunun temiz olması dolayısıyla nadir görüldüğünü sözlerine ekledi.

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