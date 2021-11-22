DenizBank Private ve Black Kartlılara İstanbul Havalimanı'nda hızlı geçiş imkanı

İSTANBUL (AA) - DenizBank, Private ve Black Kart sahibi müşterilerine, İGA Fast Track (hızlı geçiş) hizmetinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamasına göre, DenizBank, İstanbul Havalimanı yolcularına özel program İGA Pass ile iş birliği gerçekleştirdi.

İş birliği kapsamında Private ve Black Kart sahipleri, DenizKartım uygulamasını indirerek oluşturacakları karekodla İstanbul Havalimanı'nda sıra beklemeden öncelikli olarak uçuşlarına hızlıca geçebilecek. Deniz Private Kart sahipleri, İGA Fast Track hizmetinden sınırsız faydalanırken, Black Kart sahipleri ayda 5 kez ücretsiz geçiş yapabilecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, teknolojiyi ve veri bilimini kullanarak müşterilerine hızlı ve kesintisiz hizmet götürmek için çalıştıklarını bildirdi.

Hıçkıran, "DenizKartım ile hayatın her anında, tek uygulama üzerinden, tüm ihtiyaçların kapsandığı kişiselleştirilmiş deneyim ve pratik, güvenli bankacılık sunma hedefindeyiz. Bu sayede, hızla artan ürün ve hizmet seçenekleri ile karar vermenin zorlaştığı günümüzde, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı iş birliğinin müşterilere önemli avantaj sağladığını kaydeden Hıçkıran, şu bilgileri verdi:

"Uçak seyahatleri sürecinde kısıtlı olduğunu bildiğimiz zamanlarından tasarruf edebilmelerini sağlıyor. Olası uçağa yetişme problemini önemli ölçüde kaldıran böyle bir çözümü uygulamamız aracılığıyla sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin temassızlık, hız ve konfor beklentilerini karşılayan bankacılık anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

- "Hedefimiz yolcularımızın kendini özel hissetmesi"

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul da öncelikli hedeflerinin; sundukları tüm hizmetlerde yolcuların kendini özel hissetmesi ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmesi olduğunu belirtti.

Bu bakımdan hem kişilerin hem de kurumların İGA Pass hizmetinden yararlanmasını önemsediklerini kaydeden İnankul, şu ifadeleri kullandı:

"İGA Pass'i, bir yolculuk hizmetinden öte; misafirlerimizin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmesi amacıyla tasarladık. DenizBank da müşterilerine konforlu bir seyahat sunmak için İGA Pass'i tercih etti. İş birliğimiz sayesinde DenizKartım müşterileri İGA Pass'in ayrıcalıklı dünyasından yararlanacak. Bundan sonraki süreçte DenizKartım sahiplerinin havalimanına ayak bastığı andan itibaren üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için var gücümüzle çalışacağız."



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