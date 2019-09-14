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Denizde doluya tutuldular nereye kaçacaklarını şaşırdılar

sesamos sesamos
YAŞAM  | 14.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde aniden bastıran dolu denizdeki tatilcileri hazırlıksız yakaladı.

Avsallar Mahallesi'nde bir anda bastıran fırtına ve dolu sebebiyle denizde mahsur kalan tatilcilerin imdadına işletmeciler yetişti. Denizdeki vatandaşlar sahilden plaj şemsiyesi götürülüp doludan korunmaya çalışıldı.

Bazı tatilciler ise çocuklarını korumak için üzerlerini havluyla sarıp kucaklarına alarak açık alandan uzaklaşmaya çalıştı. Yüzlerce tatilcinin bulunduğu İncekum Plajı'nda herkes sığınacak kapalı bir alan ararken yaklaşık 20 dakika devem eden yağışın ardından işletmenin otoparkı da gölete döndü.

Yağmurun ardından başlayan fırtına da sahildeki tatilcilere zor anlar yaşattı. Plaj şemsiyelerini elleriyle tutarak uçmalarını engellemeye çalışan bazı tatilciler ise yağmur ve fırtınanın keyfini nargile içerek çıkardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya dolu

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