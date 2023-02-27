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Denizli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde temizlik çalışması yapıyor

27.02.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çadır kentler ve ortak yaşam alanlarında dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri görevlendirildikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde, risk taşıyan salgın hastalıklara karşı vatandaşların ortak yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Ekipler, İskenderun ilçesindeki Millet Bahçesi, Yunus Emre Mahallesi Salı Pazarı ve Dörtyol Mahallesi çadır kentlerini dezenfekte ediyor.

Öte yandan denizin yükselmesiyle mil ile kaplanan İskenderun Sahil Yolu Caddesi başta olmak üzere Şehit Ömer Salık ve Şehit Ferhat Gedik alt geçitlerinde de temizlik çalışması yürütülüyor.

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