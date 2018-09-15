SPOR

Milletvekiline maç cezası verildi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 15.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Denizli İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında oynanan Denizlispor-Hatayspor maçında yer aldığı tribündeki taraftarların bir bölümünün çirkin ve kötü tezahüratta bulunmasından dolayı ceza aldı.

Milletvekiline maç cezası verildi

Yasin Öztürk, karşılaşmayı protokol tribünü yerine B Üst Kapalı tribünde Denizlispor taraftarlarının arasında izledi. Ancak Öztürk de birkaç kişinin çirkin ve kötü tezahürat yapması gerekçesiyle bütün tribünle birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından maça girememe cezası aldı. B Üst tribün ile birlikte A Alt tribündeki taraftarların da elektronik biletleri bloke edildi.

Milletvekili Öztürk, Eskişehirspor maçı için bilet almak istedi ancak bu engel ile karşılaştı. Öztürk, sporsever biri olarak Denizlispor'u taraftarların içinde desteklemek için protokol yerine tribünlerde maç izlemeyi tercih ettiğini belirterek, "Passolig uygulaması suçluları bireysel olarak tespit etmek için var. Ancak tribündeki herkese ceza veriliyor. Bu uygulamanın detaylarını yetkili mercilere sorduk, cevap bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizlispor-Hatayspor Yasin Öztürk İYİ Parti

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