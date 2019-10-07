Mynet Trend

Denizli'deki 119 yıllık cami yeniden ayağa kalkıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 07.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesindeki 119 yıllık Sarıabat Camii’nde restorasyon çalışması başladı. Yıkım tehlikesi nedeniyle başlatılan çalışmalarda caminin çatı, dış ve iç bölümleri olmak üzere neredeyse tamamı yenilenmeye başlandı.

GİDİŞ
İstanbul
2019-10-14 23:50:00
Denizli Çardak
2019-10-15 01:10:00
DÖNÜŞ
Denizli Çardak
2019-10-21 18:35:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-21 19:40:00
248.91 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-14 21:25:00
Denizli Çardak
2019-10-14 22:35:00
DÖNÜŞ
Denizli Çardak
2019-10-21 12:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-21 13:55:00
264.08 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-14 11:20:00
Denizli Çardak
2019-10-14 12:30:00
DÖNÜŞ
Denizli Çardak
2019-10-21 11:05:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-21 12:10:00
276.43 TL
SATIN AL

Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi’nde 1890 yıllarında yapıldığı öğrenilen Sarıabat Camii yenilenmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan camide yıkım tehlikesi baş gösterince restorasyon kararı alındı. Denizli Valiliği Yatırım Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliği ile Tavas Belediyesi tarafından kültür varlığı niteliğinde olan Sarıabat Merkez Camisi’nin restorasyon çalışmalarına başlandı. Caminin tarihi nitelikteki işlemeleri dikkate alınarak çatısı, tavan döşemeleri, duvarları yenilenmeye başlandı. Restorasyon çalışması hızlı bir şekilde ilerlerken, önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

'YAPININ BURADA DAİM OLMASINI İSTİYORUZ'

Restorasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Sarıabat Mahallesi Muhtarı Güngör Biyke, yıkım tehlikesi baş gösterince restorasyon için başvuruda bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Caminin ilk yapılışı 1890 yılları tahmin ediyoruz, en son 1966’da son hali olarak gördüğümüz bu durum. Şu an içinde tadilat sürüyor yıkım tehlikesi olabilir, yenilenmesini istemiştik biz. Bu yüzden bu karar yani restorasyon yapılması kararı alındı. Tabi amacımız tarihimize sahip çıkmak, korumak önceliğimiz bu yani. O yüzden yıkılmasını da istemedik tadilatın olması için uzun zamandır uğraşıyorduk, gelecek nesillere korunması amacıyla bu yapının burada daim olmasını istiyoruz.”

119 yıllık o cami yenilenmeye başlandı!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami cami restorasyonu Restorasyon denizli cami

En Çok Okunan Trend Haberler

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Evinizin altından fay geçip geçmediğini internetten öğrenin

Evinizin altından fay geçip geçmediğini internetten öğrenin

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

Bıçaklanan gencin yaptıkları şaşkına çevirdi

Bıçaklanan gencin yaptıkları şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye dünyaya böyle tanıtılacak! İşte yeni tanıtım filmleri...

Türkiye dünyaya böyle tanıtılacak!

Köylülerin bulduğu ayrılık figürüne ziyaretçi akını!

Köylüler buldu! Adını duyan görmeye gidiyor

İspanya'da bir ilk! Bu otele erkek girmesi yazsak

Orada bir ilk! Bu sıra dışı otele erkeklerin girmesi yasak

Burası dünyanın göbek deliği! İçi elmas ve yakutlarla dolu

Burası dünyanın göbek deliği! İçi elmas ve yakutlarla dolu

Kapadokya'nın incisi: Ihlara Vadisi

Sonbaharda Uzak Doğu'dan, ilkbaharda Avrupa'dan geliyorlar

İstanbul'un tarihi hamamlarını keşfetmeye ne dersiniz?

İstanbul'un mutlaka görülmesi gereken tarihi hamamları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.