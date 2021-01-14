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Denizli Milli Eğitim Müdürü Oğuz’dan duygusal veda

14.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Denizli Milli Eğitim Müdürü Oğuz’dan duygusal veda

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2007 yılından bu yana sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 15 Ocak itibariyle emekli oluyor.Denizli Milli Eğitim Müdürü olarak 10 Ekim 2007 tarihinde göreve atanan Mahmut Oğuz,15 Ocak 2021 itibariyle yaş haddinden dolayı emekli oluyor.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2007 yılından bu yana sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 15 Ocak itibariyle emekli oluyor.

Denizli Milli Eğitim Müdürü olarak 10 Ekim 2007 tarihinde göreve atanan Mahmut Oğuz,
15 Ocak 2021 itibariyle yaş haddinden dolayı emekli oluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaptığı açıklama ile Denizli’ye veda etti. Oğuz veda mesajında “30 Ekim 2007 tarihinde başlamış olduğum İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden 15 Ocak 2021 tarihi itibariyle yaş haddinden emekli olmuş bulunmaktayım. Göreve başladığım 30 Ekim 2007 tarihinden bu güne kadar siz değerli eğitim çalışanlarının ilimiz başarılarına sağladığı katkılarından dolayı hem mutlu hem de huzur içinde olduğumu belirtmek istiyorum. İlimizin; eğitimin her alanında elde ettiği başarılarda, hiç kuşkusuz Denizli eğitim camiasının ekip anlayışı ve alın teri vardır. Herkese nasip olmayan, uzun süreli bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevim oldu. Bu sorumluluğu, onurla ve gururla camiamıza yakışır bir şekilde taşıdım. Eğitimle ilgili her türlü talebimiz, halkımız tarafından kabul gördü. Tüm benliğiyle eğitime gönül vermiş bir ilin Milli Eğitim Müdürü olmak, benim için daima bir onur olmuştur. Bana bu onuru yaşatan siz değerli meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Camiamıza destek olan eğitim sevdalısı herkese teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle görevim süresince her türlü alakalarını, maddi manevi desteklerini, sevgilerini, dualarını esirgemeyen herkese, özellikle idareci ve eğitimci dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyor; haklarınızı helal edeceğiniz temennisi ile arz-ı veda ediyorum. Allah’a ısmarladık” ifadelerini kullandı.

Denizli Milli Eğitim Müdürü Oğuz’dan duygusal veda

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