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Denizli Valiliğinden koronavirüs iddialarına ilişkin açıklama:

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.02.2020 19:51 | Son Güncelleme

"Hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu kişide koronavirüse rastlanmamıştır"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valiliği, Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik, bazı yerel ve internet sitelerinde yer alan "Denizli Devlet Hastanesinde koronavirüs iddiaları" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 26 Şubat'ta İran, Kırgız ve Afgan uyruklu 3 kişinin yüksek ateş, burun akıntısı gibi şikayetleriyle Denizli Devlet Hastanesine sevklerinin yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şahısların numuneleri alınmış ve enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alınmışlardı. İran (18), Kırgız (27) ve Afgan uyruklu (21) hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu kişide koronavirüse rastlanmamıştır."

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açıklama Corona Denizli Valiliği virüs

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Merkezefendi
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Merkezefendi
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Pamukkale
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Pamukkale
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