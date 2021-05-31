Denizli Valisi Atik, mahallelerindeki taş ocağının kapatılması için eylem yapan grupla görüştü

Ocağın bir devlet yatırımı için malzeme üreteceğini aktaran Atik, "Orası Karayolları'nın üzerine ruhsatlı bir taş ocağı. Konu bu kadar vahimse gelip yerinde inceleyeyim. Hep beraber bakalım. Sizin mağduriyetinizi dikkate alarak birlikte bir çözüm yolu arayalım." dedi.

Bir süre Valilik binası önünde oturan gruptakiler, daha sonra Valilik Konferans Salonu'na alındı. Vali Ali Fuat Atik, kente dönerek salonda bekleyenlerle bir araya geldi.

Mahalleyi yarın ziyaret edeceğini aktaran Atik, mahallelilerle kekik çayı içmeyi istediğini de ifade etti.

Güzelpınar Mahallesi Muhtarı Ergün Gürsoy, toplantıda 5-6 yıldır mahallelerine taş ocağı kurulmak istendiğini belirterek, "Bize haber vermeden yangından mal kaçırır gibi çalışmaya başlamışlar. Ben büyüklerimizden rica ediyorum. Gelsinler tarlamızdaki kekiklerimize baksınlar. Ben bunu yarın gelen tüccara nasıl satacağım? Kekiklerimiz şu anda toz içerisinde. Büyüklerimizden destek bekliyorum. Biz taş ocağını istemiyoruz. Rızkımızı kimseye vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

