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Denizli ve Aydın'da "kapora" dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

08.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli ve Aydın'da "kapora" dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli ve Aydın'da düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verilen ilanlar yoluyla "kapora" dolandırıcılığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine verilen satılık araç ve konteyner ilanları üzerinden "kapora" alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.​​​​​​​

Takip sonucu dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli, kent merkezi ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda banka kartları, cep telefonları, sim kartlar ve suç geliri olduğu değerlendirilen 8 bin 950 lira ele geçirildi.

İşlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.​​​​​​​

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