YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak

Denizli, yapımı süren şehir hastanesiyle bölgenin sağlık üssü olacak

02.04.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali Fuat Atik: - "Şehir Hastanesi ile hasta bakım kapasitemizi ikiye katlıyoruz"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yapımı süren şehir hastanesiyle hasta bakım kapasitesini ikiye katlayacaklarını belirterek, bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Vali Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, temeli geçen yıl atılan Denizli Şehir Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Hastanenin proje müdürü Kadir Ceylan, geçen yıl temmuz ayında başladıkları proje için 750 günde teslim etme planının bulunduğunu, bunu erkene çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Hastanenin 310 bin metrekare kullanım alanında 1000 yatakla hizmet vereceği bilgisini veren Ceylan, bunu rezerv yataklarla birlikte 1700'e kadar çıkarabilecek bir altyapı oluşturduklarını ifade etti.

Hastanede günlük 13-14 bin kişiye poliklinik hizmeti verilmesinin öngörüldüğünü belirten Ceylan, deprem izolatörlerinin kullanıldığı yapının 9 büyüklüğündeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek güvenlikte olacağını aktardı.

Vali Fuat Atik de Denizli tarihinin en önemli yatırımlarından birinin hayata geçirildiğini, hastanenin hizmete gireceği günü heyecanla beklediklerini ifade etti.

Atik, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve yaşanan dönüşüm sürecinin en önemli göstergelerinden biri olan şehir hastanemiz, Denizli'ye çok yakışacak. Şehir hastanesiyle hasta bakım kapasitemizi ikiye katlıyoruz. İnşallah bölgede bir sağlık üssü olmamızı sağlayacak bir yatırım. Denizli bunu fazlasıyla hak ediyor."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'nin antik çağlardan bu yana bir sağlık merkezi olduğunu, şehir hastanesinin bu tarihsel kimliği güçlendireceğini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sağlık çalışanları olarak inşaatın bir an önce bitmesini beklediklerini, modern altyapısıyla hastanenin sağlıkta hizmet kalitesini artıracağını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
İnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattıİnebolu'da Zarbana Çayı'nın yükselen suyu köy yolunu ulaşıma kapattı
Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadeleBitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele

Denizli Namaz Vakitleri 2 Nisan Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
13:12
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:51
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Evinde 5 fetüs...

Kürtaj yaptırmayı reddediyordu! Evinde 5 fetüs...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.