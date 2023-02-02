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Denizli'de 7. kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı

02.02.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl ağustos ayında da alkollü araç kullanırken yakalanan ve otomobilindeki yasaklı ırk köpek bir polis memurunu yaralayan sürücü, aynı köpekle alkollü olarak otomobil kullanırken kaza yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde daha önce ehliyetine 6 kez el konulan sürücü, alkollü otomobil kullanırken kaza yapınca gözaltına alındı.

A.T. (42) kullandığı 20 AH 990 plakalı otomobille Kuşpınar Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobile çarptı.

Sürücünün araçtan çıkmadığını fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi.

Gelen polislerce yapılan kontrolde A.T'nin 3.14 promil alkollü olduğunu belirledi.

Daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 6 kez el konulduğu ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan A.T. gözaltına alındı.

Kaza sırasında otomobilde bulunan yasaklı ırk "Dogo Argentino" cinsi köpek ise barınak yetkililerine teslim edildi.

A.T, aynı otomobille geçen yıl ağustos ayında Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymamış, kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki "Dogo Argentino" cinsi köpek trafik polisi Selim Öztürk'e saldırmıştı.

Sağ kolundan yaralanan Öztürk hastaneye kaldırılmış, ehliyetsiz otomobil kullandığı ve 2.86 promil alkollü olduğu belirlenen A.T gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, ehliyetinin el koyma süresi 2034 yılına uzatılmıştı.

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