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Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

19.03.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kanalizasyon hattı inşaatında çalışan işçi, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesi Pınarbaşı Caddesi'nde inşaat firması tarafından yapılan kanalizasyon hattı kazısı sırasında yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanalın içinde çalışan Hakan Harmanda'nın (41) üzerine kaya parçaları ve toprak yığıldı.

İşçilerin çıkarmaya çalıştığı ve başından yaralandığı belirlenen Harmanda, olay yerinde hayatını kaybetti.

İşçinin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

​​​​​​​Olayla ilgili firma yetkilisi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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