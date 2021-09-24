YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de anaokulu önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Denizli'de anaokulu önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

24.09.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de anaokulu önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde özel bir anaokulu önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 1260 Sokak'taki anaokulunun önünde, V.A. (26) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ö.Ç. ve E.R. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda şüphelilerden biri havaya tabancayla ateş açarken, V.A. bacağından bıçakla yaralandı.

V.A, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan suç aleti bıçağa incelenmek üzere el koydu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdülerAvukat kılığına girip duruşmada ünlü gangsteri öldürdüler
PARTNERMerakla beklenen ilk fragman yayınlandıMerakla beklenen ilk fragman yayınlandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandıDenizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 24 Eylül Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Merkezefendi Eczanesi
Merkezefendi
Nükhet Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.