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Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

12.10.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anafartalar Mahallesi'ndeki apartmanın bir bölümü teras olan ikinci katında yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinleri, binadan ayrıldı.

Yangın, bölgeye çağrılan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dairede büyük çaplı hasar meydana geldi. ​​​​​​​

Denizli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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