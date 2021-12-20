Denizli'de barajda erkek cesedi bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Baraj göletine balık tutmaya giden amatör balıkçılar, su yüzeyinde ceset olduğunu fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıçlar, cesedi sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin dün akşamdan bu yana haber alınamayan Mesut Durmuş'a (29) ait olduğu belirlendi.



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