YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldürdüğü iddia edilen sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldürdüğü iddia edilen sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

13.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu kadını zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen aynı ülke vatandaşı sanık ile kendisine yardım ettiği iddia edilen 16 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour Sakhızadeh (21) ve N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu.

Sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını, Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K'nın da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

OLAY

Afganistan uyruklu Nadia Noorı'nın (30) cesedi, geçen yıl 12 Ekim'de Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'taki boş arazide battaniyeye ve nevresime sarılı halde bulunmuştu.

Kadının İstiklal Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşadığı aynı ülke vatandaşı erkek arkadaşı Sabour Sakhızadeh gözaltına alınmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ön otopside, kadının fare zehriyle öldüğü tespit edilmişti.

Sakhızadeh, emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle yaşadıkları tartışma sonrası yemeğine fare zehri koyarak kadını öldürdüğünü itiraf etmişti. Sakhızadeh ve kendisine yardım ettiği iddia edilen N.K. hakkında dava açılmıştı.​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyorAkçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyor
Adıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulunduAdıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulundu
Çankırı’da 1 yılda 4 bin 794 kişi kalp ve damar hastası tedavi edildiÇankırı’da 1 yılda 4 bin 794 kişi kalp ve damar hastası tedavi edildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet mahkeme duruşma

Denizli Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:37
Akşam
19:23
Yatsı
20:40

Denizli Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Elif eczanesi
Kale
Fatih eczanesi
Merkezefendi
Çamlik eczanesi
Pamukkale
Dinç eczanesi
Acipayam
Kent eczanesi
Cal
Yeni özdemir eczanesi
Cameli
Yeni eczanesi
Tavas
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.