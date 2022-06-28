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Denizli'de cam silerken merdivenden düşen esnaf 2 gün sonra vefat etti

28.06.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de cam silerken merdivenden düşen esnaf 2 gün sonra vefat etti

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Acıpayam ilçesinde cam sildiği sırada merdivenden düşerek ağır yaralanan esnaf, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aşağı Mahalle Eski Pazaryeri Caddesi'nde 26 Haziran Pazar günü zemin kattaki iş yerinin camlarını silmek için seyyar merdivene çıkan Osman Akyürek (51), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Akyürek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edilen Akyürek, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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