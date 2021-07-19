Denizli'de çıkan yangında 15 dekar orman zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde genç ağaçların bulunduğu orman sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Suçatı Mahallesi Camiyanı mevkisinde yerleşim alanlarının yakınında bulunan orman sahasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çameli ve Fethiye ekipleri sevk edildi.

Havadan bir helikopterin de katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren yangında genç ağaçların bulunduğu 15 dekarlık orman sahası hasar gördü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz