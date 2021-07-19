YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de çıkan yangında 15 dekar orman zarar gördü

Denizli'de çıkan yangında 15 dekar orman zarar gördü

19.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çıkan yangında 15 dekar orman zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde genç ağaçların bulunduğu orman sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Suçatı Mahallesi Camiyanı mevkisinde yerleşim alanlarının yakınında bulunan orman sahasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çameli ve Fethiye ekipleri sevk edildi.

Havadan bir helikopterin de katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren yangında genç ağaçların bulunduğu 15 dekarlık orman sahası hasar gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 yılın rekoru! Başvuru yapan yapana18 yılın rekoru! Başvuru yapan yapana
PARTNEREbru Şallı Bodrum'da görüntülendiEbru Şallı Bodrum'da görüntülendi
Denizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördüDenizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
yangın

Denizli Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:50
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:30
Yatsı
22:05

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Hürriyet Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.