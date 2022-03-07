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Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı

07.03.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekebilmek için elbisesine düzenek gizleyen şüpheli ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen kişinin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde, taşınabilir modem ile sesli ve görüntülü düzenek bulundu.

Gözaltına alınan zanlı ile ona yardım ettiği belirtilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

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