Denizli'de eşini tasarlayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Merkezefendi ilçesinde 7 Haziran 2022'de İrem E'nin (18) tabancayla öldürülmesi sonrası tutuklanan ve hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ferhat E'nin (27) yargılanmasına, Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık, maktulün yakınları ve tanıkların hazır bulunduğu duruşmada söz alan İrem E'nin annesi H.G, sanığın kendisini ve kızını telefonla arayarak sürekli tehdit ettiğini ileri sürdü.

H.G, "Kızımı, 'önce anneni ve babanı daha sonra kardeşlerini öldüreceğim' diye tehdit etti. Bebek doğduktan sonra İrem boşanmak istedi. Beni de tehdit etti." diye konuştu.

İrem E'nin babası İsmail H. ise damadından şikayetçi olduğunu belirterek, "İzmir'de 4 yıldır tedavi görüyordum. O yüzden Denizli'ye gelemiyordum. Cinayetten bir ay önce kızımla telefonda görüştüm. Evlendiğinden dahi haberim olmamıştı." dedi.

Sanık Ferhat E, suçlamaları reddederek kimseyi tehdit etmediğini savundu.

Duruşmada sanığın arkadaşı, akrabaları ve komşularının bulunduğu 16 tanık dinlendi.

Bazı tanıkların sanığın eşine sürekli şiddet uyguladığı yönünde ifadelerine Ferhat E, kendisini yere atarak tepki gösterdi. Duruşmada görevli jandarmalar tarafından kaldırılan sanık, kollarına girilerek kontrol altına alındı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

Duruşmada ayrıca sanığın eşinin annesi H.G'yi tehdit ettiği suçlamasıyla 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın cinayet davasıyla birleştirilmesine de karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İrem E, Aşağışamlı Mahallesi'nde annesinin evinin önünde 5 el ateş edilerek öldürülmüş, olay sonrası kaçan eşi Ferhat E, 18 Temmuz'da teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Sanık hakkında daha önce eşinin başvurusu üzerine bir süre uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirlenmişti.

