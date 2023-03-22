Denizli'de eşinin öldürdüğü kadının cenazesi 8 ay sonra toprağa verildi

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde kayıp ihbarı yapılan ve cesedi eşinin eski iş yeri yakınında çuvalın içinde bulunan Mine Kocadağ'a (25) yönelik otopsi incelemesi tamamlandı.

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonucu cesedin Kocadağ'a ait olduğu belirlendi.

Mine Kocadağ'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan ailesi tarafından teslim alınarak Gözler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

OLAY

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde ikamet eden Mithat Kocadağ (31), eşi Mine Kocadağ (25) için 18 Ağustos 2022'de kayıp başvurusunda bulunmuş, o dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

Televizyon programına katılan Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç'un, kardeşinin kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etmesi sonrası yürütülen soruşturma sürecinde Mithat Kocadağ eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, ceset eski iş yerine ait arazide çuval içerisinde bulunmuştu.

Ön otopside kadının boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş eşi tutuklanmıştı.

