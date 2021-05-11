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Denizli'de ev baklavası için kadınların bayram mesaisi devam ediyor

11.05.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de ev baklavası için kadınların bayram mesaisi devam ediyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bakır tepsilerde pişirilen Kale baklavası için bayram öncesi siparişlere yetişmeye çalışan kadınlar hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kale ilçesinin bayram geleneği olan baklava, son yıllarda ününün yayılmasıyla çevre illerden de yoğun sipariş alıyor.

İlçe kadınlarının ustalıkla açtığı zar inceliğindeki hamurların 35 kat serilmesi ve arasına yörenin cevizinin serpilmesiyle oluşturulan baklava, bakır tepsilerde odun fırınında pişiriliyor.

Bu yıl da "tam kapanma" sürecine rağmen siparişlerin gelmeye devam etmesiyle ahşap yer sofrasına oturan Şerife Vayvada ile kardeşi Ayfer Akçoban, bir tepsisi 13 kilogram tutan baklavaları açmak için çaba gösteriyor.

Vayvada, AA muhabirine, baklava açmayı gelin olduğunda öğrendiğini, güzel yufka açmanın ilçedeki kadınlar arasında önemli bir özellik olduğunu söyledi.

Günde yaklaşık 7 tepsi Kale baklavası yaptıklarını ifade eden Vayvada, "Özelikle düğün sezonunda, dini bayramlarda daha da yoğun oluyoruz. İlçe halkı bize malzemesini getiriyor biz hazırlıyoruz sonra pişirilmesi için fırına gönderiyoruz. Odun fırınında pişirilen baklavamızın şerbetleme işlemine geçiyoruz. İkrama hazır hale getirdikten sonra üçgen şeklinde kesip tepsimizi teslim ediyoruz." dedi.

Baklava açmayı kızlarına da öğrettiklerini anlatan Vayvada, Kale baklavasını bilen Denizli ve Muğla'daki çok sayıda kişinin her bayram öncesi kendileri arayıp sipariş yazdırdığını söyledi.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç da tamamen el yapımı olması ve bakır sinide pişmesi nedeniyle farklı bir lezzete sahip olan baklavalarının tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

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