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Denizli'de evinde çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü

30.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde çıkan kavgada bıçaklanan Afganistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de evinde çıkan kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü

Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan dairede oturan Hüseyin Amiri (24) ile evine gelen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçakla yaralanan Amiri, sokağa çıkarak yardım istediği sırada yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Amiri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Amiri'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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