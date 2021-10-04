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Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

04.10.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan kişilerin yakalanmasına yönelik, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 3'ü eski öğretmen, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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